شاهد .. صور.. نسرين طافش تطل من جزر المالديف بعدة إطلالات أنثوية جريئة وتثير تفاعل المتابعين

انت الان تتابع خبر صور.. نسرين طافش تطل من جزر المالديف بعدة إطلالات أنثوية جريئة وتثير تفاعل المتابعين والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - شاركت الفنانة السورية نسرين طافش، متابعيها منذ قليل، بصور جديدة لها من المالديف، عبر حسابها الرسمي على موقع الصور الشهير «انستجرام» .

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وظهرت الفنانة السورية نسرين طافش، في الصور الجديدة، وهي ترتدي بدلة غطس برفقة إحدى المدربات، استعدادًا للغطس تحت الماء.

وعلقت نسرين طافش، على الصور وكتبت : ” مستعدين لتاني غطسة”.

وتعد نسرين طافش من النجمات النشطات على مواقع التواصل الاجتماعي وتشارك جمهورها أحدث إطلالاتها متبوعة دائما برسالة إيجابية تتضمن نصائح حياتية للجمهور.

وتقضي الفنانة نسرين طافش، الفترة الحالية، عطلتها الصيفية في جزر المالديف، حيث تنشر باستمرار صور ومقاطع فيديو لها من هناك.

وكتبت نسرين طافش على الصور التي قامت بنشرها على حسابها الرسمي “انستجرام”: «عندما تشعر بأنك بصحة جيدة ومتقدم وحيوي وعلى قيد الحياة تجذب الكثير من هذه الأمور إليك».

كما نشرت الفنانة نسرين طافش، في وقت سابق من اليوم، مجموعة من الصور لها والتي ظهرت فيه بإطلالة جديدة من امام بحر المالديف.

جدير بالذكر أن آخر ظهور للفنانة السورية نسرين طافش، في مسلسل “المداح” الذي عرض ضمن المسلسلات المصرية ي شهر رمضان الماضي 2021، من بطولة المطرب حمادة هلال.

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