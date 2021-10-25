شاهد .. إيمي سمير غانم تعترف بكل جراءة وتكشف عن أمر مهين تتعرض له خلف الكواليس أثناء التمثيل

انت الان تتابع خبر إيمي سمير غانم تعترف بكل جراءة وتكشف عن أمر مهين تتعرض له خلف الكواليس أثناء التمثيل والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - اعترفت الفنانة إيمي سمير غانم، عن أمر مهين يحدث في كواليس التمثيل تكرهه بشكل كبير بعكس شقيقتها الفنانة دنيا سمير غانم لأن "الفن بيجري بدمها" حد وصفها.

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وقالت الفنانة في لقاء سابق مع برنامج "حمد شو" عن كواليس تصوير مسلسل نيللي وشريهان: "واحنا بنصور المسلسل أنا قاعدة تعبانة وأنا على طول في التصوير زهقانة وقرفانة ومتضايقة ومش طايقة الناس كلها عايزة أروح". وأضافت في سياق حديثها الذي شاهده "أحداث نت": "يعني مش بتاعت شغل عايز أقعد في البيت وأكل واتفرج على التلفزيون يعني بيتوتية ودنيا ماشاء الله الفن بيجري بدمها بتشم ريحت الفن وأنا زهقانة".

وتابعت الفنانة إيمي سمير غانم: "بحب التمثيل بس بكره كواليس التمثيل أن احنا نقعد نستنا وست ساعات ويعذبوني ويفضلوا يقعدوني.. بحس إنها مهينة أشغال مهينة أنا عايز أمثل وخلاص يعني عايز أقول وأمشي".

وفي اللقاء كشفت إيمي أيضا عن بعض من طبيعة شخصيتها والقلق الذي دائما ما يسيطر عليها في أي مكان تتواجد فيه بمفردها وحالة فوبيا من الأمكان المرتفعة واصفة ذلك بقولها: "اناعندي نقتف زيادة دنيا ماشاء الله عليها بوزتف بشكل زيادة.. يعني في نقتف زيادة وفي بوزتف زيادة".

وفي سياق آخر، لا زالت الفنانة إيمي سمير غانم تعبر عن حالة حزنها الشديد لرحيل والديها الراحلين النجم الكبير سمير غانم والنجمة الكبيرة دلال عبد العزيز، يوما بعد الآخر، عبر منشورات لها على حسابها الشخصي بموقع انستجرام.

وفي أخر منشور لها كتبت إيمي رسالة جديدة لوالديها قالت فيها: "يا أجمل وأطيب وأخف دم أب وأم شافتهم عينيا، انتوا بالنسبة لي مسافرين تصوروا وراجعين لحد ما اشوفكوا تاني وأفضل برده تحت رجليكوا، اللهم اجرني في مصيبتي و اخلفني خير منها، الله يرحمكم و يغفر لكم و يتقبل دعواتي انا و دنيا ليكوا، بحبكم للابد".90070814