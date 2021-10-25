شاهد .. مي العيدان تفجّر قنبلة.. فنانة كويتية على علاقة غير شرعية بزوجة خليجي!!

انت الان تتابع خبر مي العيدان تفجّر قنبلة.. فنانة كويتية على علاقة غير شرعية بزوجة خليجي!! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/25 الساعة 10:00 صباحاً | (هبه الوهالي)

فجّرت الإعلامية الكويتية مي العيدان قنبلة كبيرة حول فنانة كويتية مثلية الجنس.

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في التّفاصيل، أضافت الإعلامية الكويتية مي العيدان أنّ هذه الفنانة الكويتية “سمعتها سيئة. وشذّت عن قاعدة رب العالمين، ومعروف إنها بوية. جعل الله المرأة للرجل، والرجل للمرأة، لكنها عكست الأمر تماماً”.

وتابعت في فيديو عبر قناتها الرسمية على موقع “يوتيوب” أنّ الفنانة على علاقة بسيدة خليجية متزوّجة “كانت تغدق عليها أموالاً وهدايا، وسيارات، وهي التي جعلتها في أحد الفترات تُحسن شكلها”، بعد أنّ نصحتها: “قالت لها، لا تجعلي الناس يقولون عنك بوية، وصففي شعرك واظهري كأنثى”.

وأردفت بقولها: “مشيت في طريق الحرام، والطريق الذي يهز عرش الله، على الرغم من أن هذه الفتاة متزوجة، ولكن الذي يشذ عن قاعدة الله، ليس شرط ألا يكون غير متزوج، فقد تتزوج من أجل نظرة المجتمع، حتى لا ينكشف أمرها، وأن لديها زوجاً وأطفالاً، وأن وضعها سليم وسوي”.

وأكّدت أنّ الفنانة التي لم تذكر اسمها تم القبض عليها متلبسة في “سهرة حمراء” في دولة خليجية، فتم ترحيلها إلى الكويت حيث قطعت السيدة علاقتها معها.

من جهةٍ أخرى، كشفت الإعلامية الكويتية مي العيدان عن فضيحة جديدة لـ ممثل كويتي شهير، ووصفته بأنه متخصّص بزواج المتعة مع الفنانات اللواتي يمثّلن معه.

في التّفاصيل، بعد الضجة التي أثارتها بالحديث عن خيانة ممثلة ومخرجة لزوجها واكتشافه الأمر من دون أن تذكر هويتهما، خرجت الإعلامية الكويتية ​مي العيدان​ بقصة جديدة مساء أمس الاثنين، تحدثت خلالها عن فنان كويتي يعقد باستمرار زواج “المتعة”.

وأعلنت الإعلامية المثيرة للجدل عن فضيحة جديدة بطلها أحد الممثلين الكويتيين، واصفةً إياه بالمتخصص بزواج المتعة من الفنانات، من دون أن تكشف عن اسمه، وهو ما أحدث ضجة كبيرة بين متابعيها لمعرفة هويته.

وتحدثت مي عن هذه القضية الخاصة من خلال مقطع فيديو نشرته عبر حسابها في “يوتيوب” وقالت فيه: “هذا الفنان عندما ترونه للمرة الأولى تعتقدون انه خلوق ومحترم وما تطلع منه العيبة أبداً ويخاف الله وهو في الحقيقة مدّعي أخلاق وأدب”.77027776