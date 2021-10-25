شاهد .. صعفة غير متوقعة .. الفنانة يسرا تحرق قلب محمد رمضان وتسيء معاملته أثناء تقديمه في حفل الجونة وقطع الأضواء عليه بشكل مفاجئ

انت الان تتابع خبر صعفة غير متوقعة .. الفنانة يسرا تحرق قلب محمد رمضان وتسيء معاملته أثناء تقديمه في حفل الجونة وقطع الأضواء عليه بشكل مفاجئ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - شعر الفنان المصري محمد رمضان بالغضب والاستياء، بعد حفل افتتاح الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي الذي انطلقت فعالياته في الـ 14 من أكتوبر الجاري، بسبب سوء المعاملة التي وجدها من صُنّاعه.

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وتعرض محمد رمضان لسوء معاملة وتجاهل شديد لشخصه وفقرته، بعد رفض الفنانة يسرا تقديمه قبل دخوله للمسرح لإحياء الحفل عن عمد، وفق “فوشيا”.

وفوجئت يسرا بطلب مقدمة الحفل “ناردين فرج” لها بالصعود إلى المسرح برفقة رجل الأعمال ومؤسس المهرجان سميح ساويرس، حيث نجحت يسرا بذكاء شديد في أن تخرج من ذلك المأزق.

وأوضحت أنها لا تعرف سبب صعودها، ولكنها سوف تستغل الفرصة لتهنئة أحمد السقا عن تكريمه، كما تحدث ساويرس عن أهمية المهرجان وغادر الثنائي المسرح، وبعدها قامت ناردين بتقديم محمد رمضان بكلمات مقتضبة”.

وتجاهل الحضور محمد رمضان أثناء دخوله لتقديم أغنيته “جو البنات” التي أعدها خصيصا للحفل في مشهد غريب، حيث نظر بعضهم في هواتفهم، والبعص الآخر أظهر أنه غير مهتم، كما أنه بمجرد انتهائه من تقديم أغنيته حاول أن يلقي كلمة، ولكن تم قطع الأضواء عليه بشكل مفاجئ.57799675