شاهد .. بجراءة صادمة الفنانة شيرين سيف النصر تفضح المستور : هذا ما فعله عادل إمام معي وضيع تسع سنوات من عمري؟

انت الان تتابع خبر بجراءة صادمة الفنانة شيرين سيف النصر تفضح المستور : هذا ما فعله عادل إمام معي وضيع تسع سنوات من عمري؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - ضجة كبيرة أثارتها الفنانة شيرين سيف النصر، بعد أن صرحت وقالت إن تسع سنوات من عمرها الفني قد ذهب خلال تقديمها لمسرحية بودي جارد مع الفنان عادل إمام.

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وأوضحت أن عدداً كبيراً من جمهورها ومحبيها اعتقدوا أنها ابتعدت عن الساحة الفنية، ولكن في حقيقة الأمر أنها قضت ما يقرب من 9 سنوات كانت تشارك خلالها في مسرحية بودي جارد التي كانت آخر الأعمال المسرحية للفنان عادل إمام، والذي شارك في بطولتها مجموعة كبير من النجوم والنجمات من بينهم رغدة ولوسي وعدد كبير من الفنانين الذين تعودوا على مشاركة الفنان عادل إمام أعماله المسرحية.

وأضافت شيرين سيف النصر أن هذه المسرحية قد استهلكت الكثير من طاقتها، بالإضافة إلى أنها لم تقم بتصوير المسرحية، وهذا تسبب لها في حالة نفسية سيئة، لذلك لم تتواجد على الساحة الفنية بعدها.

شيرين سيف النصر تستعد للعودة إلى الوسط الفني مرة أخرى

وأكدت شيرين سيف النصر على عودتها للعمل الفني مجدداً، ولكن ليست هذه الفترة، معتبرة أن الفترة الماضية كانت بمثابة الهدنة، وأنها حالياً تقوم بقراءة عدد من الأعمال الفنية الدرامية، وسوف تحسم قرارها بخوضها خلال الفترة المقبلة.

جدير بالذكر أن الفنانة شيرين سيف النصر ظهرت على الساحة الإعلامية مجدداً خلال الأسابيع الماضية بعد أن تعرضت للسرقة من قبل إحدى صديقاتها التي كانت تتردد على منزلها بشكل يومي وكانت تثق فيها ثقة عمياء.47076068