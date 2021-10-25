شاهد .. صدر شمس الكويتية المكشوف حديث المتابعين فهل خضعت لعمليات نفخ؟ اتفرج

انت الان تتابع خبر صدر شمس الكويتية المكشوف حديث المتابعين فهل خضعت لعمليات نفخ؟ اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - نشرت الفنانة شمس الكويتية عبر حسابها في انستغرام صورة لها أثارت بها الجدل، حيث ظهرت مرتدية فستان أسود ضيق مفتوح الصدر كشفت بها عن مفاتنها بطريقة مثيرة، وغطت رأسها بقطعة من الفستان، ووضعت مكياجا قويا برز جمالها وسحرها.

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وما لفت أنظار المتابعين صدر شمس الكويتية الممتلئ، ورجح البعض انها أجرت لعمليات نفخ ليبدو أكبر حجما، حيث انها تظهر صدرها أحيانا من خلال فساتينها الجريئة، لكن اطلالتها الأخيرة مختلفة عما سبقها، وانتقدها البعض بسبب عدم احترامها للعادات والتقاليد الخليجية، والظهور بإطلالات ووضعيات جريئة ومثيرة.

وكانت قد أثارت شمس الكويتية مؤخرا الجدل في لقاء تلفزيوني، ​بالتصريح عن ارائها في العديد من المواضيع الاجتماعية أهمها العلاقات الجنسية، مؤكدة أن ممارسة الحميمية خارج نطاق الزواج حرية شخصية معتبرة انها “للأسف” لم تفعل ذلك، وطالبت بتدريس العلاقات الجنسية في المدارس، وتعرضت شمس لموجة من الإنتقادات ضدها على مواقع التواصل الاجتماعى، معتبرين انها تشجع على ممارسة العلاقات المحرمة وتدعمها.

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