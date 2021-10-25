شاهد .. غادة عادل تخاطب المتحرشين بها: اعملوا اللي نفسكوا فيه وتثير الجدل وجمهورها في غضب عارم!

انت الان تتابع خبر غادة عادل تخاطب المتحرشين بها: اعملوا اللي نفسكوا فيه وتثير الجدل وجمهورها في غضب عارم! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/25 الساعة 11:30 صباحاً | (هبه الوهالي)

انتهت الفنانة المصرية غادة عادل الفترة الحالية من تصوير فيلمها الجديد "المحكمة"، والمقرر أن يتم طرحه الفترة المقبلة في السينمات، حسب ما كشف موقع "القاهرة 24"،

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وقبل تصوير غادة لمشهد "تحرش" من قبل مجموعة شبان، جمعت مجموعة (الكومبارس)، وطلبت منهم أن يتصرفوا كما يريدون، لإضفاء الواقعية على مشهد تحرش، وقالت لهم: "عاوزين المشهد يطلع حقيقي، كل اللي نفسه في حاجة يعملها".

ويعد مشهد التحرش من أهم مشاهد غادة عادل في أحداث الفيلم، حيث يجتمع عليها عدد من الشباب ليتحرشوا بها ضمن سيناريو وأحداث الفيلم، وبعد حديثها مع الشبان المشاركون في المشهد، خرج بشكل واقعي، ولم يخيب الشباب المشاركون في المشهد ظنها، حيث استطاعت غادة إذابة الجليد والرهبة بينها وبينهم.

وأوضح مخرج الفيلم، محمد أمين، ان الفيلم حاليا في مرحلة المكساج، ويناقش عدد من القضايا الخاصة بالنساء، بما فيها قضايا التحرش واغتصاب القاصرات، مشيرا إلى أن "غادة عادل ستقدم دور مفاجأة".

وتداول رواد مواقع التواصل كلام الفنانة غادة عادل، وأثارت الجدل بين بعض المتابعين الذين اعتبروا ان حديثها مع الشبان وطلبها بأن يفعلوا ما يريدون معها، فيه مبالغة وتجاوزت به الأهداف الفنية.89006538