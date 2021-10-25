شاهد .. الفنانة أحلام تتصدر الترند بوصلة رقص بالفستان الشفاف وتصدم الجمهور .. اتفرج

انت الان تتابع خبر الفنانة أحلام تتصدر الترند بوصلة رقص بالفستان الشفاف وتصدم الجمهور .. اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - بسبب رقصتها في احد الحفلات الخاصة، تصدرت الفنانة الإماراتية ​أحلام الشامسي​ الترند على مواقع التواصل الاجتماعي، وتم تداول فيديو رقصها بشكل مكثف بين الجمهور والمتابعين.

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وقدمت الفنانة أحلام أجمل أغانيها خلال الحفل، ولفتت الأنظار برشاقتها وتناسق جسدها بعد ان خسرت الكثير من الوزن في الفترة الماضية، وظهرت بفستان ذهبي شفاف، وبتسريحة شعر مميزة، وشهدت تفاعلا كبيرا من قبل الجمهور خصوصا بعد ان قدمت رقصة خليجية مميزة، نالت بها اعجاب المتابعين، بينما انتقدها البعض، واعتبرها جريئة خاصة انه يعرف عن أحلام الجدية والرزانة على المسرح.

يذكر أن الفنانة الإماراتية احلام قد لفتت الأنظار مؤخرا، وأثارت الضجة خلال حفل إفتتاح اكسبو دبي، بعد ظهورها بفستان فيه خيوط من الذهب الخالص، وانقسم المتابعون بين معجب بفخامتها وذوقها الرفيع واعطاء المناسبة الإماراتية حقها، وبين من انتقدها واعتبر اطلالتها مبالغ فيها.

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