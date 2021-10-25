شاهد .. حقيقة ارتباط نجم طيور الجنة المعتصم بالله مقداد بالفنانة أمل قطامى .. وما هو مصير أمينة كرم؟

انت الان تتابع خبر حقيقة ارتباط نجم طيور الجنة المعتصم بالله مقداد بالفنانة أمل قطامى .. وما هو مصير أمينة كرم؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - تداول مواقع التواصل الأجتماعي، اخبار خبر ارتباط المعتصم بالله المقداد، الشهير بـ "عصومي"، نجم قناة "طيور الجنة"، بالفنانة الأردنية أمل قطامي، نجمة قناة "كراميش".

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وأثار هذا الخبر جدل كبير بين الجمهور للنجمين الذين لم يروا أي صحة للخبر على الإطلاق، فأشارت إحدى المتابعات أن من المستحيل أن يتزوج الثنائي خاصة أن أمل أكبر من عصومي بسنة، كما أنها لا تحب والدته مروة حماد.

وعلَّقت أخرى: " أمل طلعت وشتمت في زوجة عمو خالد للسماء، بس نذكرك يا عصومي".

وعند الذهاب ومشاهدة صفحتي النجمين عبر مواقع التواصل الاجتماعي وجد أنها خالية تمامًا من أي صور او تعليقات مما يؤكد على كذبها، والتأكيد على أن هذه الأخبار تعتبر محض شائعة لا أساس لها من الصحة.

وهذه ليست الشائعة الاولى لارتباط المعتصم بالله، فسبق وانتشر العديد من الشائعات حول ارتباطه بالفنانة المغربية أمينة كرم، وذلك بسبب صورة انتشرت لهما الأمر الذي اضطر أمينة للخروج للرد والتأكيد أنه لا صحة لهذه الشائعـات وأن الصور المنتشرة قديمة وتعود للعمل معه في قناة طيور الجنة وأن علاقتهما لا تتجاوز الرفقة.

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