شاهد .. الفنانة بشرى تنشر صورا مفزعة لآثار حادث سير الجونة.. كسور وتشوه في هذا الجزء من جسدها (صور)

انت الان تتابع خبر الفنانة بشرى تنشر صورا مفزعة لآثار حادث سير الجونة.. كسور وتشوه في هذا الجزء من جسدها (صور) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - نشرت الفنانة المصرية ​بشرى​ تفاصيل إصاباتها في الحادث الأخير، حيث عن الإصابات في يدها اليسرى، وذلك بعد تعرضها، منذ أيام، لحادث سير في الجونة المصرية، حين كانت تستقل آلية صغيرة للتنقل داخل الفندق، وكان يرافقها المذيع محمد مكاوي الذي كان يجري لقاء معها، فإنقلبت السيارة فجأة وأصيبا بجروح.

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ونشرت الفنانة بشرى اليوم على خاصية الستوري، عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، صورة جمعت فيها مجموعة صور، تظهر الإصابة في يدها اليسرى بسبب الحادث.

وعلقت بشرى على الصورة قائلة:"خمس سنوات عمل مستمر ومخلص لمهرجان الجونة، أستطيع القول شكرا مستشفى الجونة بطاقمها من أطباء وتمريض على الاهتمام والاحتراف".

ومع تعرضها للإصابات، شاركت بشرى في حفل ختام مهرجان الجونة، الذي أقيم مساء الجمعة.

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