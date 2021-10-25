شاهد .. لن تصدق .. هل أصبحت نجمة طيور الجنة ديمة بشار أماً ؟ .. اتفرج كيف أصبح شكلها بعد أن كبرت وما حقيقة زواجها؟ (صور)

انت الان تتابع خبر لن تصدق .. هل أصبحت نجمة طيور الجنة ديمة بشار أماً ؟ .. اتفرج كيف أصبح شكلها بعد أن كبرت وما حقيقة زواجها؟ (صور) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لنجمة قناة طيور الجنة ديمة بشار وقد أصبحت بعمر الشباب حيث تظهر في الصورة برفقة مولودها الأول الذي انجبته حديثاً بحسب منشورات على فيسبوك.

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وقد أثارت الصورة كثيراً من الاستغراب والتعجب كون ديمة بشار رسمت في أذهان المعجبين والمحبين لقناة طيور الجنة بالطفلة المحببة لهم وسرعان ما كبرت في العمر وتزوجت وتمكنت من تكوين أسرة وبيت.

وقد اثار رواد مواقع التواصل الاجتماعي سابقاً شائعات عن زواج الطفلة ديمة بشار من رجل أعمال أردني.

إلا ان ديمة بشار سرعان ما قررت الرد على هذه الأنباء ونفت صحة الشائعات التي انتشرت وأوضحت في منشور على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أن الطفلة التي كانت تحملها هي مريم ابنة اخيها محمد بشار.وقد أشتهرت ديمة بشار طوال سنوات طويلة بصوتها الجميل وغناء عدد من أغاني الأطفال على قناتي طيور الجنة ونون للأطفال.

يُشار إلى أن ديما بشار من مواليد عام 2000، وحققت شهرة واسعة في طفولتها بسبب تقديمها عددًا من أغاني الأطفال التي حُفرت بالذاكرة على قناة طيور الجنة.

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