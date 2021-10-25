شاهد .. جورجينا تمارس الحميمية مع رونالدو بالملعب ويكشف سرا صادما عما يفضله معها .

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/25 الساعة 03:30 مساءً | (مايا)

بعد ان كشف نجم كرة القدم البرتغالي ​كريستيانو رونالدو، تفاصيل عن علاقته الحميمية مع صديقته جورجينا، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ومحبي الثنائي تتصريحاته بشكل مكثف، بل وايضا تداولوا صور تجمع بين جورجينا ورونالدو وهما يتبادلان القبل، ويمارسان الحميمية بأكثر من مناسبة خاصة داخل الملعب.

94443124

وقال رونالدو في تصريحاته عندما خيره المراسل الصحفي بين ممارسة العلاقة الحميمية مع حبيبته عارضة الازياء جورجينا رودريغز، وبين تحقيقه الهدف 700 في مسيرته، أكد رونالدو انه يفضل العلاقة مع جورجينا، مشيرا ان الشعور الذي يراوده بقرب حبيبته جورجينا اجمل من تحقيق أي هدف كروي.الجدير بالذكر ان جورجينا ليست الأولى بحياة كريستيانو، بل واعد رونالدو العديد من النساء قبل جورجينا، منهن: كيم كارداشيان، وباريس هيلتون، وعارضة الازياء ايرينا شايك، لكن يجمع الجمهور ان علاقتة بجورجينا أكثر قوة وحميمية من علاقاته السابقة.

94443124