شاهد .. ممنوع دخول أصحاب القلوب الضعيفة.. اتفرج نجمات الخليج قبل وبعد عمليات التجميل

انت الان تتابع خبر ممنوع دخول أصحاب القلوب الضعيفة.. اتفرج نجمات الخليج قبل وبعد عمليات التجميل والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/25 الساعة 04:00 مساءً | (هبه الوهالي)

أصبح اللجوء الى عمليات التجميل من الضرورات لدى الفنانات، من أجل الظهور دائما بإطلالة مختلفة وجذابة، وكسب شهرة أكبر، الى درجة ان البعض تبدلت ملامحهن بالكامل،

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ويصعب التعرف عليهن قبل وبعد الشهرة، وخاصة نجمات الخليج، وسنستعرض هنا صور لفنانات الخليج قبل وبعد عمليات التجميل.

- الفنانة شيماء: تعتبر من أكثر فنانات الخليج اللاتي تغيرت ملامحهن بعد عمليات التجميل، وبات من الصعوبة التعرف عليها

- أحلام الشامسي: اختلفت ملامحها كثيراً بعد عمليات التجميل وتبييض البشرة، وانقاص الوزن، وتغيرت ملامحها بشكل كبير.

- شمس الكويتية: أصبحت مختلفة كلياً عن بداياتها بعد اجراء الكثير من عمليات التجميل، والشد، وخسرت الكثير من وزنها.

- حليمة بولند: تعتبر من أجمل الإعلاميات على صعيد الوطن العربي بفضل عمليات التجميل، حيث تبدلت ملامحها بالكامل منذ ظهورها على الشاشة بسبب التجميل والنفخ والشد.

- لجين عمران: اختلفت ملامحها منذ ظهورها وحتى الآن، فأصبحت شفتيها ووجنتيها أكثر امتلاءٍ، وتغير شكل أنفها، وباتت بملامح مختلفة.

- إلهام الفضالة: ظهرت إلهام الفضالة في بداية شهرتها بشفتين رفيعتين، ودقن مزدوج، ووجه ممتلئ، اما الآن أصبح وجهها مستديرا وتغير شكل أنفها، والكثير من ملامحها.

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