شاهد .. السعودية الشهيرة نجد تغطي مناطق حساسة بغطاء خفيف وتثير الجدل بالظهور كما ولدتها أمها!

انت الان تتابع خبر السعودية الشهيرة نجد تغطي مناطق حساسة بغطاء خفيف وتثير الجدل بالظهور كما ولدتها أمها! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/25 الساعة 03:30 مساءً | (هبه الوهالي)

على الرغم من الهجوم والانتقادات التي توجه لها وخاصة من جانب النشطاء السعوديين، إلا أنها زادت في جرأتها وقررت الظهور دون ملابس تمامًا ومستبقية على السرير.

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وفي صورة اعتبرها البعض استفزاز لمشاعر السعوديين خاصة والعرب عامة، نشرت عارضة الأزياء السعودية باربي نجد أو Barbie G صورة لها عارية عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي.

وقد ظهرت نجد وهي تستلقي على سريرها بدون ملابس وتغطي جسدها بغطاء النوم “لحاف”، وبدا واضحاً حجم مؤخرتها الكبير.

الصورة أثارت غضب المتابعين الذين أكدوا أن هذا الحركات الإيحائية لا تشبههم أبداً، وهي مخالفة للمعايير الأخلاقية في مجتمعهم، وتعتبر مخلة بالآداب، متبرأين مما تفعله من خلال عرض جسدها للحصول على المال والشهرة في الخارج.29547764