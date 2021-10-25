شاهد .. فنانة مشهورة تفعل الحاجة دي مع كلبها ومتابع :يعني من قلة الرجالة .. اتفرج

انت الان تتابع خبر فنانة مشهورة تفعل الحاجة دي مع كلبها ومتابع :يعني من قلة الرجالة .. اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/25 الساعة 05:00 مساءً | (هبه الوهالي)

زار مصور معروف مغنية مشهورة في منزلها، وذلك للاتفاق معها على إجراء جلسة تصوير خاصة بها، لكن المصور فوجئ بكلب المغنية الصغير، يشم منطقة حساسة من خارج ملابسه، ويلعق بنطاله.

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وحين خرج المصور من بيت المغنية، أخبر صديقاً له بما حصل، وكان جواب الصديق صادماً، وهو أن المغنية دربت الكلب على علاقة حميمة مع المغنية

بعد إنفصالها عن حبيبها، كي لا تدخل في علاقات غرامية جديدة مجانية، وهكذا اعتاد الكلب على هذه الهواية، حتى أصبح يمارسها مع كل ضيوف صاحبة المنزل.86678327