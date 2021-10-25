شاهد .. وصية أم لولدها العريس في ليلة الدخلة تفقده أغلى ما يملك.. تفاصيل صادمة

انت الان تتابع خبر وصية أم لولدها العريس في ليلة الدخلة تفقده أغلى ما يملك.. تفاصيل صادمة والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/25 الساعة 05:30 مساءً | (هبه الوهالي)

في واقعة غريبة وتبدوا غير مألوفة وفقا لما تداولته مواقع اخبارية مصرية وعربية فقد تعرضت عروس عشرينية للضرب المبرح من عريسها بعد ساعات من حفل الزفاف.

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وقالت وسائل إعلام محلية أن عريس في إحدى مناطق الصعيد بمصر، أعتدى على عروسته في ليلة الدخلة بالضرب المبرح، ما أدى إلى تعرضها لجروح متوسطة وفقدت وعيها وجرى نقلها إلى العناية المركزة في أحد المستشفيات لتلقي العلاج.

وكشفت مصادر مقربة من العريس أن سبب اعتدائه على العروس، هو أمه التي أوصته أن يكون حازم وشديد مع زوجته منذ الليلة الأولى حتى تخاف منه وتهابه بقية الأيام.



وفور دخول العروسين إلى غرفة النوم، قام بصفع العروسه على وجهها بقوة، فلم يكن منها إلا أن ردت صفعته بأقوى منها، فجن جنون العريس وانهال عليها بالضرب حتى أغمي عليها.



وبعد تماثل العروس للشفاء، رفضت العودة إلى منزل زوجها وطلبت الطلاق، ورغم محاولات الصلح الكثيرة وتوسلات عريسها الذي أبدا لها ندمة وأقسم على حبه لها وأنها حلم حياته، إلا أنها تمسكت بقرارها وأصرت على الطلاق.



يشار إلى أن بعض المناطق النائية في كثير من الدول العربية لا تزال فيها عادات وتقاليد قديمة، مثل ضرب العروس في ليلة الدخلة، ليثبت العريس رجولته وقوته بحسب معتقداتهم الخاطئة، والتي بدأت بالانحسار مع تقدم العلم والثقافة وانتشار التعليم والتكنلوجيا بشكل كبير.34018508