العبي يا العاب – منة عرفة هتوريك البتلو على اصوله

بيروت - ثريا شاهين - نشرت حسابات متخصصة بأخبار الفن والمشاهير، عبر السوشال ميديا، صور إغراء جريئة للفنانة الشابة منة عرفة، خطفت بها أنظار الجمهور.

وصوبت الفنانة الشابة، في إحدى الصور، عينيها الساحرتان نحو عين الكاميرا، لتتبادل معها حديث من نوع آخر، تسرها القلوب ولا تنطق به الألسن.

ولقيت هذه الإطلالة، سيل من الإعجابات والتعليقات المعبرة عن مدى عشق وحب واشتياق الجمهور للفنانة الشابة منة عرفة.

وقال متابع: “أين أبو هشيمة”، وعلق متابع ثان قائلاً: “ملكة جمال الكون”، وأضاف آخر: “نيال أبو هشيمة الي حاطط عينه عليك”. وحظي هذا التعليق بعشرات الإعجابات من جمهور الفنانة المصرية الجميلة.

ويبدو أن التعليق آنف الذكر جاء مستوحي من إطلالة منة عرفة السابقة التي ظهرت فيها وهي ترتدي فستانا بنقشة التايغر، والذي قيل حينها أن رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة، سيتزوجها كما فعل مع طليقته الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، وزوجته الحالية ياسمين صبري، حين شاهدهما بفستان كفستان عرفة “التايغر”.

وكانت الفنانة المصرية منة عرفة قد تصدرت مؤخراً تريند مؤشر البحث جوجل في مصر وعدد من الدول العربية، بعد نشرها مجموعة صور جديدة لها، عبر حسابها الخاص في إنستغرام، ظهرت فيها بلون شعرها الجديد “الأحمر” مُرتدية فستانا بنقشة التايغر.

وما يزال جمهور ومحبو الفنانة الجميلة منة عرفة حتى اللحظة يبحثون عنها عبر جوجل ومختلف مواقع البحث والتواصل الإجتماعي.

وتفاعل الجمهور مع الصور متغزلين بجمال عرفة، فيما علق الكثيرون على شكل أنفها، متسائلين هل خضعت لعملية تجميل أم أن استخدام المكياج والكونتور هو السبب في تغيير شكل أنفها.

في المقابل لم يخل الأمر من بعض التعليقات الطريفة حول ارتداء عرفة لنقشة التايغر ليتم تداول اسم رجل الأعمال الشهير أحمد أبو هشيمة بين التعليقات؛ إذ إن أبو هشيمة أصبح من المعروف عنه أنه محب للنقشة ويرتبط بكل فنانة ترتديها، فبعدما ظهرت هيفاء وهبي بالنقشة، تزوجها قبل أن يطلقها بعد عدة سنوات من زواجهما، ثم ظهرت الفنانة ياسمين صبري زوجته الحالية بها قبل أن يتزوجها.

وهنأ الجمهور منة عرفة، بقرب زواجها من ” أبو هشيمة “. وكان اللافت تعليق الفنان السوري الشاب طلال مارديني على صورة عرفة؛ إذ كتب قائلًا: “احلى بنوته بالدنيا” مُرفقًا التعليق بايموجي قلوب حمراء.

وتأتي صورة عرفة هذه بعد وقت قصير، من تداول أخبار انتهاء علاقتها باليوتبر الشهير علي غزلان؛ إذ كان الأخير قد قام في وقت سابق، بحذف جميع الصور التي تجمعهما، الأمر الذي دفع البعض للتخمين أن عرفة تحاول الظهور بأنها غير مكترثة لانتهاء هذه العلاقة.

وتعدّ منة عرفة من النجمات اللواتي أثرن الجدل حولهن في السنوات الأخيرة؛ إذ إن شهرتها بدأت منذ الطفولة وعرفها الجمهور بأعمال ظهرت فيها بقمة البراءة خلال الطفولة مثل فيلم ظرف طارق للفنان أحمد حلمي.

ولم يستوعب الجمهور أن تصبح الطفلة فتاة شابة بهذه السرعة، لا سيما أن عرفة اعتمدت في ظهورها سابقًا على الإطلالات الجريئة والمكياج، بالإضافة لتغييرها اللوك الخاص بها أكثر من مرة وكان آخرها تحويل لون شعرها إلى الأحمر.

كما ظهرت في إحدى المرات بصورة جريئة مُرتديه البكيني على الشاطئ وتمسك بيدها سيجارة، هذه الصورة عرضتها حينها لهجوم كبير؛ ما دفعها للتصريح أنها لم تنشرها وأن الصورة تم تسريبها وهي خاصة خلال قضائها إجازة خاصة على أحد الشواطئ.