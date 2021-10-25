شاهد .. هل تعرفون زوجة الممثل أحمد رزق « المغربية» .. خطفت الأنظار بجمالها الخرافي . اتفرج

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/25 الساعة 06:00 مساءً | (مايا)

أعادت مجموعة من الحسابات الفنية الناشطة علي السوشيال ميديا، تداول عدة الصور كان الفنان المصري “أحمد رزق” قد نشرها عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات “إنستجرام”، شهدت ظهور زوجته وأم أبنائه، المغربية التى استطاعت أن تدهش الجمهور بجمالها، ودفعت متابعيه للتفاعل مع الصور، متغزلين فيهما كثنائي لافت، ومتمنين لهما السعادة والصحة .

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وتزوج الفنان أحمد رزق من السيدة المغربية “أحلام محسن” من خارج الوسط الفني، وذلك بعد فسخ خطبته من الفنانة “حنان مطاوع“، حيث تعرف عليها عن طريق الفنانة المصرية سلوى خطاب، حيث أنها صديقة مشتركة لهما، ففي أحد الأيام كانت سلوى مريضة فذهب رزق لزيارتها وهناك التقى بزوجته ووقع في حبها.

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