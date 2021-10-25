شاهد .. نسرين طافش بإطلالة صفراء ناعمة وجذابة تحتفل بـ10 ملايين (صورة)

انت الان تتابع خبر نسرين طافش بإطلالة صفراء ناعمة وجذابة تحتفل بـ10 ملايين (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/25 الساعة 06:00 مساءً | (هبه الوهالي)

نشرت الفنانة السورية نسرين طافش صورة لها احتفالًا بوصول عدد متابعيها على إنستغرام 10 ملايين متابع .

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وظهرت نسرين طافش بإطلالة أنيقة وترتدي بلوزة كم صفراء وبنطلون جلد بيج، وفي أعلى الصور تظهر بالونات باللون الأصفر، تجسد الرقم 10 ملايين .

وعلقت نسرين على الصور قائلة :”شو هالخريف الحلو هاد، صرنا عشرة مليون متابع، شكرا للحب و الدعم و التشجيع” .

وأضافت: “شكرا لكل كلمك طيبة شكرا لانكون بعالمي و سمحتولي كون جزأ من عالمكون .. حب و نور صحة و سلام و سعادة من قلبي للكل”.

وهنأ المتابعين نسرين بوصولها عدد متابعيها إلى الـ10 ملايين، وتمنوا لها النجاح المستمر.

97868221