اتفرج – خالد النبوي يُقبل شيرين رضا في فيلم قمر 14

شكرا لقرائتكم خبر عن خالد النبوي يُقبل شيرين رضا في فيلم قمر 14 والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - انتشر جدل واسع حول قبلة الفنانة شيرين رضا مع الفنان خالد النبوي ضمن أحداث فيلم قمر 14، والذي عرض مؤخرا للمرة الأولى بمهرجان الجونة السينمائي الدولي في دورته الخامسة.

و ردت على ذلك شيرين رضا قائلة:” الأهم بالنسبة لها التوظيف الصحيح لكل شيء في الفيلم “.

كما أن كل شيء له وظيفة في الفيلم مثل الملابس والحوار وحتى الإكسسوارات وأن القبلة نابعة من مشاعر إنسانية موجودة بين البشر.

وتابعت قائلة: “أنا شايفة أن كل حاجة ليها وظيفة في الفيلم كلامي لبسي شعري، كل حاجة ليها لازمة في الفيلم وكذلك المشاعر الإنسانية، الموجودة بين البشر، موجودة بين الاتنين المتجوزين”.

وأضافت شيرين رضا أن هناك نفور من الأشياء المقحمة في السينما مؤخراً مما جعل المشاعر الإنسانية العادية لا تقدم .

بينما رفضت شيرين رضا الكشف عن تفاصيله لتشويق الجمهور لمشاهدته في دور العرض السينمائية .

يذكر أنه تشارك النجمة شيرين رضا في بطولة مسلسل 60 دقيقة حيث يتألف المسلسل من 9 حلقات تدور أحداثها في إطار من الإثارة والغموض والتشويق، وفيه تقدم شيرين دور محامية.