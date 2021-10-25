شاهد .. فنانة حسناء وفائقة الجمال وقفت أمام الزعيم عادل إمام وأتهمت بالمعيب قبل ان تختفي في ظروف غامضة .. لن تتخيل أو تصدق من تكون ؟

انت الان تتابع خبر فنانة حسناء وفائقة الجمال وقفت أمام الزعيم عادل إمام وأتهمت بالمعيب قبل ان تختفي في ظروف غامضة .. لن تتخيل أو تصدق من تكون ؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/25 الساعة 07:30 مساءً | (هبه الوهالي)

اسمها الحقيقي هو «رانيا كمال» ولدت في عام 1960، بدأت مشوارها الفني من خلال سهرة تليفزيونية بعنوان «وهان عليك الحب»، ثم شاركت بعدة في عدة مسلسلات أبرزها «خط عرض43» و«الضباب».

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وعلى الرغم من قلة أعمالها الفنية، إلا انها تمكنت من أن تترك بصمة في كل عمل شاركت به، إضافة إلى أنها نجحت في الوقوف أمام كبار النجوم، حيث حققت شهرة واسعة في وقت قصير، وتوقع لها الكثيرين مستقبل باهر، هى الفنانة روعة الكاتب.

- بدايتها فى السينما

كان فيلم «رجل فقد عقله» عام 1980 هو أول ظهور سينمائي لها، مع الفنان عادل إمام وفريد شوقي وإكرامي، وحققت نجاحًا باهرًا عندما قدمت خلال الفيلم دور كاميليا، والتي كانت خطيبة عادل إمام، والتي انقذته من سهير رمزي التي كانت تلعب دور راقصة ومغنية في ملهي ليلي، وفي نفس العام قدمت مع فريد شوقي فيلم «أبو البنات».



- شهرة كبيرة

زاع صيتها في فترة الثمانينات ولاقت نجاحًا واسعًا وقدمت عدة أعمال سينمائية على رأسها: «الاتهام، الناس الغلابة، عودة الماضي, المطارد، عبقري على ورقة دمغة، المتشردان، أسوار المدابغ، صديقي الوفي».



كما انها قدمت عدة أعمال تليفزيونية ناجحة مثل: «البحث عن الضحية، وأيام العذاب»، وشاركت في تقديم الفوازير مع الفنان سمير غانم «فوزازير فطوطة»، وقمت أخر أعمالها معه أيضًا من خلال فيلم «الجدعان الثلاثة» عام 1988.



- الإتهام في قضية دعارة

توقفت روعة الكاتب عن التمثيل في نهاية الثمانينات في ظروف غامضة مثلها كمثل كثير من فنانات جيلها والجيل الذي سبقها بقليل، حيث تم اتهامها في قضية دعارة .

- إعتزال الفن والرحيل عن مصر

ابتعدت روعة الكاتب عن التمثيل، ورحلت عن مصر وهناك بعض الأخبار التي تقول أنها تعيش في الوقت الحالي في الولايات المتحدة الأمريكية، أو أنها تستقر في الكويت.97071129