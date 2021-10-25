اتفرج – شيرين رضا تتغزل بزوجها السابق عمرو دياب

شكرا لقرائتكم خبر عن شيرين رضا تتغزل بزوجها السابق عمرو دياب والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت الفنانة شيرين رضا في تصريحات لها:” ياريت حفيدي ابن نور يطلع صوته حلو زي عمرو دياب”.

واضافت:” ياريت يطلع ذكي زيه، عمرو دياب رجل ذكي جدا بيعرف يشتغل، شوف بعد كام سنة عمرو دياب لسه بيبهرنا بأغانيه وشكله وكل حاجة، فأتمنى لو في حفيد ياخد صفات كتير من عمرو دياب”.

يذكر أن شيرين رضا تشارك النجمة شيرين رضا في بطولة مسلسل 60 دقيقة حيث يتألف المسلسل من 9 حلقات تدور أحداثها في إطار من الإثارة والغموض والتشويق، وفيه تقدم شيرين دور محامية.

و مسلسل “60 دقيقة” من بطولة ياسمين رئيس، وشيرين رضا، سوسن بدر، الممثل السوري محمود نصر والممثلة السعودية فاطمة البنوي بأول أدوارها الرئيسية في الدراما المصرية، وهو من إخراج مريم أحمدي تأليف محمد هشام عبية.

كما عرض لشيرين رضا العرض الأول لفيلم قمر 14 في مهرجان الجونة السينمائي الدولي بدورته الخامسة خلال أكتوبر المقبل، والذي تشارك بطولته نخبة كبيرة من النجوم؛ هم خالد النبوي، غادة عادل، أحمد الفيشاوي، ياسمين رئيس، أسماء أبو اليزيد، أحمد مالك، أحمد حاتم، بيومي فؤاد، محمد جمعة، وخالد أنور، وهو للمخرج هادي الباجوري، وتأليف محمود زهران.