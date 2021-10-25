اتفرج – السبب الحقيقي وراء خلاف دينا الشربيني وحسن أبو الروس

شكرا لقرائتكم خبر عن السبب الحقيقي وراء خلاف دينا الشربيني وحسن أبو الروس والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ظهرت دينا الشربيني في صورة لها و هي تحتضن أبو الروس في الصورة الأولى، والصورة الثانية أطل حسن وهو يرتكز علي دينا والتي كانت تسنده من الخلف وهم بنظارة سوداء ونظرة ثقة في عين الثنائي.

بينما تم تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن وجود خلاف بين الفنان حسن أبو الروس والفنانة دينا الشربيني.

و قالت دينا ” أن حسن لازق لها في كل حته”، وهذا ما سبب في وجود خلاف شهدته الكثير من الأشخاص على هامش المهرجان.

و تباينت ردود الأفعال على مواقع التواصل الاجتماعي ما بين ظهور الثنائي على السجادة الحمراء وظهورهم مرة ثانية بعد الخلاف، حيث اعتقد البعض أن قصة الخلاف ما هي إلا اختلاق من أجل جذب المزيد من عدد المشاهدات على أغنية ” فلتت مني”.

حيث أكدت العديد من الأنباء عن أتفاق الأثنين المسبق على الظهور معًا في كافة فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، وجميع اللقاءات التي تمت على السجادة الحمراء، إلا أن حسن أبو الروس احتل المشهد الإعلامي أكثر من دينا الشربيني، مما دفع الأخيرة للشعور بالغيرة من التفاف الإعلام حول حسن.