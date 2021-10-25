شاهد .. هل جمال عروس شقيقها اثار غيرتها؟ والكشف عن السر وراء غدر ياسمين صبري بوالدها وإحراق قلبة اتفرج؟

انت الان تتابع خبر هل جمال عروس شقيقها اثار غيرتها؟ والكشف عن السر وراء غدر ياسمين صبري بوالدها وإحراق قلبة اتفرج؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/25 الساعة 10:30 مساءً | (هبه الوهالي)

لا يزال غياب ياسمين صبري عن حضور حفل زفاف شقيقها بلال حائزاً على اهتمام رواد منصات التواصل الاجتماعي.

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وأخذ الزفاف حيزاً كبيراً من قبل رواد مواقع التواصل الإجتماعي، وذلك بسبب غياب ياسمين صبري، التي لم تقم بتهنئة شقيقها حتى، وهذا ما أثار الجدل بينهم، حيث إعتقد البعض أنها لا ترغب بحضور زفاف شقيقها.

انتقام من والدها؟

ويرى قسم آخر من المعلقين أن ياسمين تنتقم من والدها الذي لم يحضر حفل زفافها من زوجها رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة.



وحينها اكتفى والد ياسمين بكتابة منشور تهنئة "بارد" تضمن ثلاث كلمات فقط: مبروك لبنتي ياسمين. وهو ما دفع كثيرين للحديث عن رفض والدها لهذه الزيجة وأن ياسمين تزوجت من أبو هشيمة بدون موافقة أبيها.



وحرص الدكتور أشرف صبري، والد الفنانة ياسمين صبري، على مشاركة صور من حفل زفاف نجله بمحافظة الإسكندرية، والتي رفضت كل من الفنانة ووالدتها وأشقائها حضوره.



وشن الدكتور أشرف صبري، مؤخرا هجومًا شديدًا على ابنته الفنانة ياسمين صبري، ووالدتها وأشقائها، بسبب عدم تهنئتهم لشقيقهم بمناسبة زواجه ورفضهم حضور حفل الزفاف.



وكتب منشورا شديد اللهجة عبر موقع فيس بوك، واصفًا إياهم بالشياطين، قائلًا: فرح ابني بكرة ربنا رزقه بأجمل عروسة، أما إن أمه وأخواته الأشقاء رفضوا حتى يباركوا له، فربنا رزقه بأم تانية عملت كل حاجة، وأخوات آخرين لم تغرهم الأموال ولا طيارات وكدب وخداع، أصبح لأبني أخوات جدد وأم جديدة، حفظه الله من الشياطين.

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