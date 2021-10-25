شاهد .. ملكة جمال الأردن تشعل غضب المتابعين بإطلالة أكثر من جريئة .. اتفرج

انت الان تتابع خبر ملكة جمال الأردن تشعل غضب المتابعين بإطلالة أكثر من جريئة .. اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/25 الساعة 09:30 مساءً | (هبه الوهالي)

نشرت ملكة جمال الأردن زينة العلمي مجموعة صور عبر حسابها في انستغرام، ظهرت بها بإطلالات ملفتة وجريئة، حيث ظهرت بإحدى الصور مرتدية تنورة سوداء قصيرة جدا، كشفت بها عن مفاتنها، وبأخرى ارتدت جامبسوت أزرق ضيق جدا أبرز منحنيات جسدها بطريقة جريئة، وظهرت ايضا من الجيم بملابس رياضية ضيقة ومكشوفة.

36202774

أما اجرأ اطلالاتها التي أثارت الجدل بين المتابعين، نشرت "ملكة جمال الأردن لسنة 2014" زينة العلمي صورة لها عبر الانستغرام، ظهرت بها مرتدية بيجامة مكشوفة الصدر، وضيقة جدا فصّلت بها مفاتنها بشكل واضح، وسدلت شعرها، ووضعت مكياجا صارخا، وعلقت على الصورة: "ساعات تفكير عميقة".

وأحدثت صور زينة العلمي جدلا واسعا بين المتابعين على الإنستغرام، وعبر البعض عن إعجابهم بإطلالاتها وإثارتها، بينما انتقدها البعض بسبب ظهورها الجريئ والملفت، مطالبينها بالقيام بدورها كملكة جمال وسفيرة للنوايا الحسنة بدون استعراض وإثارة.36202774