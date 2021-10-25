انت الان تتابع خبر الفنانة أحلام تصدم الجمهور من خلال ظهورها بجسم متناسق، ورقصة اصبحت حديث المتابعين والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - تتصدر الفنانة الإماراتية ​أحلام الشامسي​ الترند على مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات القليلة الماضية وذلك بسبب رقصتها التي أدتها خلال إحيائها حفلاً خاصة قدمت فيه باقة من أجمل أغنياتها على مدار سنوات من الفن.

ولفتت أحلام الأنظار بفستانها الذهبي ورشاقتها خصوصاً بعد ان خسرت الكثير من الوزن في الفترة الماضية وبات جسمها متناسق للغاية وخصرها صغير.90622735

وقدمت أحلام رقصة خليجية وهي تغني وتفاعل الحضور معها بشكل كبير خصوصاً أنها صاحبة جماهيرية كبيرة للغاية في الخليج العربي خصوصاً وفي الوطن العربي عموماً.90622735