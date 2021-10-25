شاهد .. بالمحزق والملزق- المزه هيفاء وهبي بتفرجنا على سيارتها الجديدة: اتفرج

انت الان تتابع خبر بالمحزق والملزق- المزه هيفاء وهبي بتفرجنا على سيارتها الجديدة: اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/25 الساعة 11:30 مساءً | (هبه الوهالي)

شاركت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، جمهورها صورا من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

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وخطفت هيفاء الانظار بإطلالة أنثوية امام سيارتها، مرتدية بدي كت ابرز جمالها ورشاقتها، باللون الأسود من الناحية الجمالية، اعتمدت على إبراز ملامحها بوضع المكياج الناعم والهادئ، واكتفت بوضع أحمر الشفاه، وهو ما تناسب مع إطلالتها الجريئة.

أحدث أغاني هيفاء وهبي كليب “لو كنت” بالاشتراك مع الفنان أكرم حسني، وطرحته في 14 يونيو الماضي عبر موقع “يوتيوب”، والأغنية من كلمات وألحان أكرم حسني، وتوزيع توما، وإنتاج أيديولوجي للإنتاج الفني والإعلامي، وإخراج حسام الحسيني.

وٱحدث أعمال هيفاء وهبي الدرامية هو مسلسل “أسود فاتح” بطولة معتصم النهار وأحمد فهمي وشريف سلامة وروجينا ونانسي صلاح وصبري فواز وفراس سعيد وناصر سيف،

وعُرض المسلسل عبر منصة “اتفرج vip” في سبتمبر 2020، وهو من تأليف أمين جمال وسيناريو وحوار شريف يسري، إبراهيم ربيع، وحمدي التايه، وإخراج كريم العدل.80727875