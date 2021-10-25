شاهد .. انتقادات لاذعة تتعرّض لها سمية الخشاب بسبب محمد صلاح.. هذا ما فعلته!!

انت الان تتابع خبر انتقادات لاذعة تتعرّض لها سمية الخشاب بسبب محمد صلاح.. هذا ما فعلته!! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/26 الساعة 12:00 صباحاً | (هبه الوهالي)

تعرّضت الفنانة سمية الخشاب لانتقادات لاذعة، بعد أن تحدّثت عن فريقها المفضل مانشيستر يونايتد في مباراته أمام ليفربول واللاعب محمد صلاح، ضمن الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي، وتشجيعها الجنوني له.

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إليكم ما حصل لـ سمية الخشاب بسبب محمد صلاح

في التّفاصيل، نشرت سمية عدة تغريدات عبر حسابها على “تويتر”، أبدت فيها استياءها من أداء مانشيستر أمام ليفربول كما أبدت انزعاجها أيضاً من خطة الفريق التي وضعها المدرب سولشير خلال المباراة.

واستعانت سمية الخشاب بلقطة من مسلسل “لعبة الحبار” وهي تزيح سولشير من طريقها واصفة إياه بالمدرب العار، وطالبت بإقالته وبخاصة بعد استقبال مرمى الفريق أربعة أهداف دفعة واحدة خلال الشوط الأول فقط، ثم زادت تغريداتها المنتقدة للفريق بعد انتهاء المباراة بهزيمة مانشيستر بخماسية نظيفة أحرز منها صلاح ثلاثة أهداف.

ومع كل تغريدة تنشرها الخشاب كان الجمهور يذكرها بأنها لابد أن تشجع ابن بلدها وليس رونالدو الذي دأبت خلال الفترة الماضية على توجيه الرسائل له، طالبة أن تلتقيه.

وفي نهاية تغريداتها قالت سمية إنها سعيدة لفوز ليفربول لوجود محمد صلاح في الفريق مبررة ذلك بأنها لا تريد حرقة دم.

من جهةٍ أخرى، علّقت إحدى المتابعات عن أنّها تعرف ما فعلته الفنانة المصرية سمية الخشاب، حيث أكّدت أنها زرعت شريحة في رأسها لحفظ المعلومات، ما أثار الجدل.

في التّفاصيل، بعد ان أعلنت الفنانة المصرية ​سمية الخشاب​ خلال الساعات الاخيرة، فوزها بمبلغ مليون ريال سعودي في برنامج “​من سيربح المليون​”، مع الاعلامي ال​لبنان​ي ​جورج قرداحي​ ​وزير الاعلام​ في لبنان حالياً، كتبت متابعة في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الأإجتماعي، معلقة: ”

عندي نظرية ان سمية الخشاب زرعت شريحة في عقلها بتخزن عليها كل حاجة.. سواء انها تتعلم ترندات الدارجة هنا او معلومات ثقافية وشوية شوية هتتحول لحاجة شبه انها هتبقي آلية عشان الشريحة هيكون ليها ال upper hand علي عقلها و تعمل نسخ منها”.42705016