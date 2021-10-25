شاهد .. بطلة مسلسل "لن أعيش في جلباب أبي".. تورطت في قضية آداب وصدمة العمر حين اكتشفت أن زوجها "شاذ"

انت الان تتابع خبر بطلة مسلسل "لن أعيش في جلباب أبي".. تورطت في قضية آداب وصدمة العمر حين اكتشفت أن زوجها "شاذ" والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/25 الساعة 11:00 مساءً | (هبه الوهالي)

في أكتوبر عام 1997، تم القبض على الفنانة حنان ترك والفنانة وفاء عامر ومعهما امرأتان هما نجلاء نسيم سكرتيرة حنان ترك، وأيضا سيدة الأعمال أمنية مكاوي.

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كانت التهمة هي ممارسة الفعل الفاضح مع الرجال بدون تمييز مقابل أجر، وتم اتهام أمنية مكاوي بتسهيل أعمال الدعارة مقابل الحصول على مبالغ مالية.

قامت الدنيا ولم تقعد بسبب هذه القضية، وقررت النيابة حبس المتهمات على ذمة التحقيق.



نفت حنان ترك التهمة المنسوبة إليها والتسجيلات التي سجلتها أجهزة الأمن لعضوات الشبكة على 20 شريط كاسيت لمدة 3 أشهر.

ما حقيقة اتهام حنان ترك في قضية الدعارة؟

قالت حنان إنها توجهت إلى شقة أمنية مكاوي التي تعمل في تجارة الملابس المستوردة وذلك للاستعانة بها في فوازير رمضان، وفوجئت بمباحث الآداب بعد 5 دقايق من وجودها في الشقة.



وقالت حنان: “كلمتني أمنية مكاوي قالتلي إنها عندها طقم ملابس مستورد لفوازيرها وقالت إنها من طرف وفاء عامر، لأن وفاء كانت رشحتهالي”.

ولم تمكث حنان ترك في السجن سوى 12 يوما مع وفاء عامر، ونالت البراءة، وقالت بعد ذلك في وسائل الإعلام خلال لقاء لها مع هالة سرحان: “أيام صعبة عمري ما هنساها”.



حنان ترك.. حياة قاسية عاشت حنان ترك حياة قاسية، بدأت بمولدها لأم مريضة بالزهايمر، ليس ذلك فقط، فإن زواجها الأول لم يكن موفقا، حيث طلقها زوجها بعدها بشهر.



أما زواجها الثاني من رجل الأعمال خالد خطاب، انتهى بنهاية مأساوية بعدما ألقي القبض عليه في قضية مشينة.



الآن حنان مع زوجها وأبنائها من خالد خطاب يوسف وآدم، ثم مريم ومنى من زوجها الحالي محمود مالك، شقيق الإخواني حسن مالك.

حجاب ثم قرار بالاختفاء والاعتزال؟ اتخذت حنان ترك قرار الحجاب في 2006، ووقتها قالت: “أنا مبسوطة بالخطوة التي قمت بها وارتديت الحجاب لأني أخيرا أرضيت ورضيت عن نفسي، وألحت الفكرة عليا بعد وفاة صديقي علاء ولي الدين، ولن أعتزل”.

لكنها في 2012 بعد مشاركتها في فيلم “المصلحة”، اختفت تدريجيا، إلا أنها عادت مؤخرا من باب خلفي وهو مواقع التواصل الاجتماعي، ليتساءل الجمهور: هل هذا تمهيد لعودتها للوسط الفني؟



يذكر أن حنان ترك قدمت شخصية "نظيرة" ابنة عبدالغفور البرعي الصغرى طالبة في الجامعة الامريكية في مسلسل لن أعيش في جلباب أبي واتسمت بخفة الظل وبعد نجاح المسلسل وبعد نجاح المسلسل شاركت بأدوار صغيرة في عدد من المسلسلات الدرامية مثل "أيتام الغربة" و"الوتد" و"الصبر في الملاحات" و"الشارع الجديد".40024818