انت الان تتابع خبر فستان اليسا في بغداد يثير الجدل.. ما جعلها توجه رسالة شديدة اللهجة، بعدم التداول بهذا الموضوع والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - عاد إسم الفنانة اللبنانية ​إليسا​، ليتصدر مواقع التواصل الإجتماعي، بسبب فستانها الذي إرتدته خلال حفلها في العراق- بغداد، بعد ان لفتت الأنظار به، حيث تميّز بقصة بسيطة ومحتشمة، ويبلغ سعر الفستان من دار فالنتينو 2890$ ما يوازي حوالي من 4 مليون عراقي.



من ناحية أخرى، تساءل البعض عن شكل الفستان على جسمها في بعض الصور، فأشار البعض الى انها ارتدت مشداً للبطن مثلها مثل معظم الشابات والفنانات، وتناول البعض الفكرة على انها لبست درعاً للوقاية من الرصاص، ما اعتبره البعض فكرة من نسج الخيال، لتعود إليسا وتنفي هذا الأمر قائلة :" زيارتي على بغداد كانت زيارة بين أهلي وناسي وأشخاص بحبن وبيحبوني. ما كنت بحاجة لا لدرع واقي ولا لغيرو وكل هالكلام سخيف وما إلو أي مصداقية. 77439545

كنت محاطة بفريق أمني متل بأيا بلد وكانت الأوضاع آمنة لأقصى الحدود. بتمنى من الجميع عدم التداول بهالموضوع لأنو ما إلو أساس من الصحة، عيب".77439545