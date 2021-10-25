انت الان تتابع خبر الفنانة بلقيس تفجر مفأجاة لكل جمهورها والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/26 الساعة 12:00 صباحاً | (اماني)

‏لا شك أن "انتهى" هي واحدة من أنجح الأغنيات التي قدمتها بلقيس مؤخراً، فقد حققت تفاعلاً كبيراً منذ اليوم الأول من إصدارها وربطها البعض حينها تلقائيا بطلاقها الذي جاء تزامنا مع الأغنية

بعدها فجرت بلقيس مفاجأة بأن الأغنية ليست إهداء لزوجها السابق ولا بمناسبة طلاقها بل كانت قد اختارتها معه وكان قد تم مسبقاً الإتفاق على إصدارها بالوقت الذي صدرت فيه61271800

الأغنية حققت حتى اليوم 23 مليون مشاهدة على اليوتيوب ، وقد أعلنت بلقيس عن إنجاز جديد لهذا العمل وهو ترشيحها لنهائيات جائزة هوليوود العالمية واعتبرت أن الترشح بحد ذاته مكسب مشيدة بالفن الخليجي واستحقاقه الوصول للعالمية ، كما هنأت كل فريق العمل

وقالت : "انتهى ترشحت لنهائيات جائزة هوليوود العالمية ومجرد وصولي الترشح مكسب وبإذن الله اكسب لان الفن الخليجي لا ينقصه شيء للوصول إلى العالمية..انتهى عمل متكامل من كلمات مشاري ابراهيم وألحان عبد العزيز الويس توزيع علي المتروك مكس وماستر صهيب العوضي وإخراج دان حداد والف مبروك لنا جميعا"61271800