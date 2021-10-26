شاهد .. "رقصة الخلفية".. ماذا فعلت مودل روز بجرأة مع شخصين آخرين!

انت الان تتابع خبر "رقصة الخلفية".. ماذا فعلت مودل روز بجرأة مع شخصين آخرين! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/26 الساعة 01:30 صباحاً | (هبه الوهالي)

نشرت الفاشينيستا السعودية وعارضة الأزياء مودل روز مقطع فيديو جديد على حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعيّ، أشعل جدلاً واسعاً.

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وظهرت مودل روز في الفيديو الذي رصدته “وطن”، وهي ترتدي تيشرت يكشف كامل بطنها، ثم ترقص بجرأة مع شخصين آخرين، رقصة “ويكي هو” المعروفة باسم “رقصة المؤخرة “، والتي تعتمد على هزّ المؤخرة والتركيز على حركة الأرداف.

وأثارت مودل روز استياء المتابعين خاصة السعوديين، فكتب أحدهم: “مستقبل ممثله اباحيّه”.

ورأى فيصل أنها مُستعدة للتمادي أكثر من ذلك لتُصبح مشهورة، وكتب: “بتموت عشان تصير مؤثرة”.

ولم يكتف مُغرد باسم “سلطان” بمهاجمتها، بل هاجم من يتابعها أيضاً، وكتب: “المشكلة انه حثالة ورخيصه ولا يمجدها ويتعابها الا شخص ما عنده غيره هذي مع الوقت ستغزو فكر البنات الصغار هي ومن على شاكلتها صدق من يتصدر المشهد الان السفهاء ولا يعلوا من شانهم الا الجهلاء”.44132879