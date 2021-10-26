انت الان تتابع خبر محمد رمضان بـ جو البنات يشعل مواقع التواصل الأجتماعي والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/26 الساعة 01:00 صباحاً | (اماني)

طرح الفنان محمد رمضان كليب أحدث أغانيه جو البنات، التي شاركه فيها، المطرب العالمي ريدوان، والمطرب المغربي نعمان بلعياشي، عبر قناته الرسمية، على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

كليب جو البنات وفي تصرف أثار تساؤلات، حول أسباب طرح محمد رمضان للكليب، بترتيب الأسماء على الكليب، حيث جاء محمد رمضان تلاه ريدوان، تلاهم نعمان بلعياشي، في حين ان محمد رمضان قبل أيام طرح نفس الأغنية عبر قناته على يوتيوب، مصدرًا إسم ريدوان قبله، والأغنية تجاوزت أكثر من 3 ملايين و500 ألف مشاهدة منذ طرحها في 18 أكتوبر الجاري.70753624

وحقق كليب جو البنات مشاهدات إقتربت من 30 ألف مشاهدة في اول ساعة من طرحها.

أغنية جو البنات وكان محمد رمضان قدم أغنية جو البنات للمرة الأولى في 14 أكتوبر الجاري، ضمن فعليات حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة.

خلال الأيام الماضية، تصدر محمد رمضان تريندات السوشيال ميديا، بعدما شارك، متابعيه، بمجموعة من الصور من داخل طائرة خاصة، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير “إنستجرام”.70753624