شاهد .. دنيا وإيمي تخذلان والدهما سمير غانم.. ما فعلتاه صدم الجميع

انت الان تتابع خبر دنيا وإيمي تخذلان والدهما سمير غانم.. ما فعلتاه صدم الجميع والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - غابت كل من الفنانة دنيا وإيمي سمير غانم، عن حضور تسليم جائزة والدهما الراحل سمير غانم في الدورة الثالثة لملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي برئاسة المخرج عمرو قابيل، والمُقام حاليًا في المتحف القومي للحضارة.

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وتقام الدورة الثالثة من ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي تحت شعار مصر جديدة مستقبل جديد، وتحمل تلك الدورة اسم الفنان الراحل سمير غانم، ويشهد حفل الافتتاح حضور اللجنة العليا للملتقى وعلى رأسها الأستاذ الدكتور حسام بدراوي والفنانة سميرة عبد العزيز، والنائبة بمجلس النواب الكاتبة ضحى عاصي.

‎ويكرم المهرجان هذا العام مجموعة من الفنانين والنجوم على رأسهم اسم الفنان الراحل سمير غانم والفنان صلاح عبد الله والفنانة شيرين والفنان فتحي عبد الوهاب والمخرج تامر كرم والكاتب الإماراتي عبد الله مسعود.

وتستمر فعاليات ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي حتى يوم 30 من شهر أكتوبر الجاري، ومقرر استضافة الجامعة البريطانية لحفل ختام المتلقى مع إعلان الجوائز.

ويضم الملتقى هذا العام العديد من المسابقات منها، مسابقة محمود نسيم للتأليف المسرحي، ومسابقة حازم عزمي للنقد المسرحي، بالإضافة إلى مجموعة من الندوات ضمن الإطار الفكري للملتقى.

كما تضم لجنة تحكيم مسابقة العروض المسرحية الفنان السعودي سامي الزهراني والفنان السوري جمال سليمان والفنانة المصرية وفاء الحكيم والفنانة اللبنانية شادية زيتون والفنانة الفرنسية فيليب جيجيت47690981