شاهد .. بكل رذيلة سيدة تستغيث بسبب زوجها أجبرها على اقامة علاقة مع كلب

انت الان تتابع خبر بكل رذيلة سيدة تستغيث بسبب زوجها أجبرها على اقامة علاقة مع كلب | والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/26 الساعة 02:30 صباحاً | (هبه الوهالي)

في بث مباشر ظهرت به، اتهمت سيدة مصرية لزوجها بتعذيبها ومحاولة إجبارها على مضاجعة كلب، مستغيثة بالأجهزة الأمنية، وطالبت باسترداد أولادها من زوجها.

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وبعد رصد الواقعة والتفاصيل التي جرت على لسان السيدة الضحية عبر موقع "القاهرة 24" في مصر، أثارت غضب واستياء الرأي العام، الذين طالبوا بمحاسبة الزوج ان صح كلام السيدة وادعاءها.

وروت السيدة خلال فيديو بث مباشر تفاصيل تعدي الزوج عليها طيلة 20 يوما باستخدام آلات حادة وجنزير، كما نفنن في تعذيبها، وأطلق عليها كلبا، وطلب منها مضاجعته، وذلك بسبب تعاطيه المخدرات، حسب وصفها، حيث يقوم زوجها بحبسها داخل شقتها وغلق الأبواب والشبابيك وسط غرفة مغلقة ومظلمة حتى لا تتمكن من الاستغاثة او سماع صراخها.

كما اعتدى الزوج عليها بالضرب المبرح، في أماكن متفرقة من جسدها، واقتلاع شعرها في يده، واستخدم الأسلحة البيضاء، وتبول عليها، لكنها تمكنت من الهروب من منزل والدته بعد 20 يوما.35887257