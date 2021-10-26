شاهد .. الكشف عن وصية سمير غانم السرية لحسن الرداد بخصوص ابنته إيمي .. اتفرج ماورد فيها !

انت الان تتابع خبر الكشف عن وصية سمير غانم السرية لحسن الرداد بخصوص ابنته إيمي .. اتفرج ماورد فيها ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/26 الساعة 03:00 صباحاً | (هبه الوهالي)

عادت أصداء الوصية السرية للنجم المصري المرحوم سمير غانم إلى صهيره الفنان المصري الآخر حسن الرداد بخصوص ابنته إيمي إلى صدارة اهتمام المتابعين على صفحات التواصل الاجتماعي .

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وشارك رواد التواصل الاجتماعي مجدداً مقتطفات من مقابلة سمير غانم الأخيرة من برنامج السيرة مع الإعلامية وفاء الكبلاني.

وكان سمير غانم قد أوصى الرداد في أذنيه ليلة زفافه من إيمي قائلاً " أنا مش هوصيك عليها يا حسن” فيرد النجم الشاب عليه بقوله “دى فى عنيا” وهو ما قاله الأول كما يظهر مقطع الفيديو .



يذكر أن النجم المصري الكبير سمير غانم قد غادر عالمنا يوم 14 من أكتوبر تاركاً خلفه إرثاً زاخراً في مجاله السينمائي .60867245