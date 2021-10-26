انت الان تتابع خبر حماقي يفاجى جمهوره بخطوة غير مسبوقة بتاريخ إطلاق الألبومات الغنائية المصرية والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/26 الساعة 03:00 صباحاً | (اماني)

أعلن المطرب محمد حماقي عن مشاركته جمهوره التفاصيل الكاملة لحفل توقيع ألبومه الجديد "يا فاتني" ببث مباشر سيتم عبر حسابه بموقع انستغرام مساء الثلاثاء، وسيتم اختيار 10 من الجمهور لتوقيع بوسترات الألبوم لهم

بوستر ألبوم يا فاتني لمحمد حماقي - الصورة من حسابه على انستغرام51024930

حماقي كشف تفاصيل جلسة التوقيع عبر حسابه بموقع انستغرام قائلًا: استنوني يوم الثلاثاء الساعة 7 بالليل في لايف سيشن على إنستجرام لتوقيع الألبوم!

أضاف: هختار 10 من الكومنتس على البوست ده وعلى اللايف يشاركوني السيشن ندردش مع بعض شوية وأمضيلهم على بوستر الألبوم

ويضم الألبوم الجديد لمحمد حماقي 12 أغنية، أبرزها "يا نسيم"، ويتعاون حماقي خلال الألبوم مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين، أبرزهم توما، عزيز الشافعي، أمير طعيمة، أيمن بهجت قمر، وكان من المقرر طرح الألبوم بنهاية العام الماضي ولكن تم تأجيله نظروا لظروف انتشار فيروس كورونا.51024930