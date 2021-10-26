شاهد .. تفاصيل مرعبة:عودة ياسمين عبد العزيز إلى المستشفى مجدّدًا.. ماذا حصل معها والجمهور في صدمة؟

انت الان تتابع خبر تفاصيل مرعبة:عودة ياسمين عبد العزيز إلى المستشفى مجدّدًا.. ماذا حصل معها والجمهور في صدمة؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/26 الساعة 03:30 صباحاً | (هبه الوهالي)

بدأت الأخبار تتوالى عن عودة الممثلة المصرية الشهيرة ياسمين عبد العزيز إلى المستشفى، بعد أن خرجت منها، منذ أقلّ من شهر تقريبًا.

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إليكم تفاصيل عودة ياسمين عبد العزيز إلى المستشفى

في التّفاصيل، كثيرة هي التساؤلات التي طرحها رواد مواقع التواصل الإجتماعي، خاصة بعد غياب الممثلة المصرية ​ياسمين عبد العزيز​ عن الساحة الفنية والمواقع الإلكترونية، حيث كانت أخر إطلالة لها، عقب خروجها من المستشفى، بعد أن نشرت صورة برفقة الدكاترة الذين عملوا على علاجها خلال فترة مرضها.

متابعو عبد العزيز تسألوا عن غيابها، مطالبين إياها بإطلاعهم عن وضعها الصحي، خاصة وأنها في الآونة الأخيرة، كانت قد تعرضت لمضاعفات عقب إجرائها لعملية جراحية، وهذا ما جعلهم يطرحون العديد من التكهنات، إذا ما كان قد حصل أي أمر طارئ.

من جهةٍ أخرى، كان قد كشف الممثل المصري وائل عبد العزيز شقيق الممثلة المصرية ياسمين عبد العزيز سراً صادماً عن مرضها الذي عانت منه خلال الفترة الماضية.

وكشف شقيق ياسميبن عبد العزيز أن الحسد هو السبب في كل المشاكل التي يواجهونها مؤخراً ومن بينها المرض.38010201