انت الان تتابع خبر رد غير متوقع من ياسمين صبري بعد هجوم والدها وفضحها على العلن واصفآ ما قامت به غير اخلاقي ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/26 الساعة 04:00 صباحاً | (اماني)

بعد أن قام والدها بفضحها أمام العلن، حيث قال إنّ المال يغيّر النفوس، بعد عدم حضور زفاف أخيها في عرسه، قامت الفنانة المصرية ياسمين صبري بالرد عليه.

في التفاصيل، بعد أن كشف والد الممثلة المصرية ​ياسمين صبري​، ​أشرف صبري​، عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، عن عدم حضورها حفل زفاف شقيقها بلال من دون معرفة الأساب، حيث علق على صورة لإبنه، هاجم فيه ياسمين قائلاً :65387929

عادت صبري اليوم في أول رد فعل على هذه التصاريح، حيث كشفت عن عدم مبالاتها بالقضية وبـ والدها، بل عادت لتنشر صوراً لها من جلسات تصوير جديدة، كان أخرها إطلالة بفستان كلاسيكي، فضي اللون، مع وشاح طويل، على متن قارب.

إضافة إلى ذلك، فقد إنهالت التعليقات على ياسمين من قبل المتابعين، معبرين عن إعجابهم بعفويتها بعد أن ظهرت من دون حذاء “حافية” القدمين، حيث أكد العديد منهم، ان هذا الأمر قد يشعرها بالراحة.

من جهةٍ أخرى، قام والد الفنانة المصرية ياسمين صبري بالحديث عنها وفضحها، هذه المرة من خلال الاعتراف بأنها هي المقصودة، إذ ما قامت به غير أخلاقي بتاتًا.

في التفاصيل، هاجم الدكتور أشرف صبري، والد الفنانة ياسمين صبري، ابنته وأشقاءها ووالدتها؛ خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حضرة المواطن”، الذي يقدمه الإعلامي سيد علي على قناة “القاهرة والناس”، بسبب عدم حضورهم إلى زفاف ابنه، مؤكدًا أن ابنه وقف إلى جوارهم في العديد من المناسبات وكان يأتي خصيصًا من الولايات المتحدة الأمريكية لحضور المناسبات المختلفة.

وأضاف: “لم أتخيل أن يكون إنسان جاحدًا بهذا الشكل، لا أعلم لماذا لم تحضر زفاف أخيها الأمر كان بدون أي أسباب أو مقدمات”، نافيًا وجود خلافات بين أبنائه، أو ارتباطات تمنع حضورهم زفاف شقيقهم سوى نفوس متغيرة”، مؤكداً أنه لم يتلق اعتذارًا من ابنته أو تهنئة بعد عرس أخيها.

وتابع: “هي الفلوس ممكن تغير النفوس لتلك الدرجة؟ تربوا في بيت محترم للغاية والدي لواء بحري وأنا طبيب تربينا جيدًا، لسنا مليارديرات أو نمتلك طائرات، نحن أناس وسط ربيت أولادي داخل منزل بجنينة وحمام سباحة ولكل شخص غرفة منفصلة وحياة شخصية”.

واستطرد: “هل النجومية بتعمل كده يا جماعة؟ سمعت عن سيدة المطر.. طب اقفي جنب أخوكي، إيه الكلام غير الصادق من الداخل ده؟ أنا حزين وربما الموقف يكون مثلا للعديد من الناس التي تحظى بشهرة لتكون أكثر قرباً من أهلها”.

وأكد أنه لم يحاول معاتبة ابنته بسبب عدم حضور زفاف شقيقها؛ لأن الطريقة لم تكن جيدة وحزنه على ابنه، مختتمًا: “في ديننا وحضارتنا جذور عميقة بأن الأب والأم لهم أولوية في كل حاجة لكن رميهم أمر لا أتمناه لأي شخص”.65387929