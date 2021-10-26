شاهد .. فنانة لبنانية تحتفل بزواجها بعد تحولها من ذكر الى أنثى.. والصدمة في هوية العريس!

انت الان تتابع خبر فنانة لبنانية تحتفل بزواجها بعد تحولها من ذكر الى أنثى.. والصدمة في هوية العريس! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - احتفلت الفنانة اللبنانية المتحولة جويل بدر بزواجها من الشاب حسين نجدي بعد علاقة حب دامت لأكثر من عام.

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أقامت جويل حفل جماهيري في المنتجع السياحي edesia في منطقة صيدا، بحضور العائلة والأصدقاء المقربين.

ووثقت جويل أجواء حفل زفافها حيث ظهرت وهي تتحضر للحفل من خلال الاهتمام بتسريحة شعرها والمكياج الذي اعتمدته.

واهتمت أيضا بجيمع تفاصيل حفل الزفاف، بدءا بطريقة تسليمها لعريسها، وكذلك قطع قالب الحلوى والمفرقعات النارية وصولا إلى الرقصة الأولى التي اختارت أن تكون على أنغام أغنية ” شو محسودين”. تم عقد قران جويل بدر على الشاب حسين نجدي في المحكمة الشرعية، وتم اعلان الخبر من خلال نشر صورة لهما سويا وعلقت عليها قائلة: “تم عقد قراني اليوم. رضيت به قدرا وبعينيه وطنا وبحبه أمانا مخلدا”.

يذكر أن جويل بدر كانت سابقاً شاباً يدعى عبدالوهاب بدر الدين، وكان يعمل مقدما لبرامج في لبنان. لكن بعد عدة عمليات تصحيح جنسي، تحول عبدالوهاب لأنثى تحت اسم جويل بدر، ودخل مجال الفن.

وأثارت جويل الكثير من الجدل حول شخصيتها وتاريخها، خاصة بعد تصحيح جنسها كما تقول وخوضها المجال الفني. بما يختص بحياتها الشخصية، تبقى جويل متحفّظة بكشف أخبار حياتها السابقة قبل دخولها عالم الفن.

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