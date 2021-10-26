شاهد .. الجريئة الفاضحة. دنيا بطمة تلهب المتابعين وهي تحرق الدهون من داخل الصالة .. "صور"

انت الان تتابع خبر الجريئة الفاضحة. دنيا بطمة تلهب المتابعين وهي تحرق الدهون من داخل الصالة .. "صور" والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - نشرت دنيا بطمة صور وفيديو لها من داخل الجيم على خاصية الستوري في حسابها الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي إنستغرام .

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وظهرت دنيا تمارس الرياضة على الأجهزة في الجيم مرتدية ملابس رياضية عبارة عن حمالة صدر رياضية سوداء وبنطلون قصير.

وأثارت إطلالة دنيا بالملابس الرياضية الجرئية الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي وعلق بعض متابعيها معجبين بإطلالتها والبعض هاجمها ووصفها بالجريئة الفاضحة .

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