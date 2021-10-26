شاهد .. ظهور والدة نانسي عجرم لأول مرة تخطف الأنظار عن ابنتها بجمالها الفاتن.. لن تصدق الشبه الكبير بينهما (اتفرج)

انت الان تتابع خبر ظهور والدة نانسي عجرم لأول مرة تخطف الأنظار عن ابنتها بجمالها الفاتن.. لن تصدق الشبه الكبير بينهما (اتفرج) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - احتفلت الفنانة نانسي عجرم بزفاف شقيقها نبيل عجرم وذلك بحفل أقيم مساء أمس الجمعة في بيروت بحضور الأهل والأصدقاء.

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وكالعادة خطفت نانسي الأنظار وظهرت بفستان زهري طويل من تصميم المصمم اللبناني العالمي ايلي صعب، وغنت لشقيقها وعروسته ناي زيدان أغنيتها الشهيرة “لون عيونك”.

وشاركت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، جمهورها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”، بصورة برفقة والدتها من حفل زفاف شقيقها نبيل عجرم.

وظهرت والدة نانسي عجرم في الصورة، مرتدية فستان لونه بيج، مفتوح من الأعلى، ومزين باللون السلفر.

وكان قد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لـ نانسي عجرم وهي ترقص مع ابنتها بحفل الزفاف، وآخر وهي تغني بالحفل أغنية “سلامات”.

جدير بالذكر أن نانسي عجرم، أحيت مؤخرا حفلا غنائيا بالمسرح الروماني في الساحل الشمالي.

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