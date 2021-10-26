شاهد .. بإطلالة خادشة الفنانه رانيا يوسف: الجمهور يلتفت لأنوثتي فقط ..متابع: انتي فاهمة معنى الانوثة غلط!

انت الان تتابع خبر بإطلالة خادشة الفنانه رانيا يوسف: الجمهور يلتفت لأنوثتي فقط ..متابع: انتي فاهمة معنى الانوثة غلط! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - واعترفت يوسف أن “الممثلة الجميلة” تتعرض للظلم فنيا، وأضافت أيضا أن “الممثلة الجريئة” تكون مستباحة للجميع.

ونفت ما تردد عن ندمها على تقديم بطولة فيلم “واحد صحيح”. مؤكدة إنها كانت ستعتذر عن عدم تمثيله لو كانت متزوجة احتراما لكرامة زوجها، وحمدت الله لأنها لم تكن متزوجة وقت عرض الفيلم عليها.

تابعت الفنانة رانيا يوسف اثناء حلولها ضيفة على برنامج “3 ستات” أن الجمهور ينشغل بجمال الممثلة ولا يلتفت لموهبتها الفنية.

وأوضحت أنه لا يكون أمامها وقتها إلا استثمار هذا الجمال والاستسلام لرأي الجمهور، أو تتمرد على جمالها لتبرز موهبتها.

واعترفت الفنانه بانها نشأت في كنف والدها ذو الخلفية العسكرية، وتعلمت في مدارس الراهبات.

ولهذا لم تكن لديها الحرية الكاملة للتحدث أو ارتداء ملابس متحررة كما تشاء، وتداركت مؤكدة أن مساحة الحرية داخل منزلها كانت أكبر من المدرسة.

وقالت أن والدها متفاهم معها ومنحها الثقة، ولم يفرض عليها أسلوب القهر وإصدار الأوامر، وهو نفس الأسلوب المتبع منها لتربية بناتها، وأضافت: الأنوثي عندي من برا بس لكن الحقيقة من جوة عكس كدة خالص.

وأكدت يوسف أن الفنانة التى تقدم دور جرئ خلال أى عمل فنى تصبح مستباحة بالنسبة للبعض، وتتعرض للاستغلال.