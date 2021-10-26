شاهد .. اتفرج.. بسمة بوسيل مع رجل آخر غير زوجها تثير الجدل وغضب المتابعين.. فين غيرة تامر؟

انت الان تتابع خبر اتفرج.. بسمة بوسيل مع رجل آخر غير زوجها تثير الجدل وغضب المتابعين.. فين غيرة تامر؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/26 الساعة 06:30 صباحاً | (هبه الوهالي)

أثارت صورة الفنانة المغربية المعتزلة بسمة بوسيل مع رجل آخر غير زوجها ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي.

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ونشرت بسمة بوسيل ، زوجة الفنان المصري تامر حسني الجمهور، مجموعة صور جديدة من رحلتها إلى باريس العاصمة الفرنسية، وظهرت فيها مع رجل غريب.

وظهرت بسمة برفقة مجموعة من الأشخاص، ولكنها لفتت الأنظار بإجتضانها لشاب غريب لم يتعرف على الجمهور، الذيم عبروا عن صدمتهم بمدى قربها من هذا الشاب، ليتبين أنه شقيقها.

وعلقت بسمة على المنشور مستعينة بكلمات أغنية فرنسية وقالت: “Non rien de rien …non je ne regrette rien”. وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع المنشور.

وظهرت بسمة بوسيل وهي ترقص بملابس جريئة في احد الحفلات ، الامر الذي عرضها وزوجها الفنان تامر حسني لموجة من الانتقادات والتعليقات القاسية

حيث نشرت بسمة بوسيل صورتها بملابس جريئة مجموعة من الصور والفيديوهات عبر حسابها الشخصي على تطبيق إنستغرام من حفل فرقة البوب والراب الأمريكية الشهيرة Black Eyed Peas الذي أقيم في الأهرامات.

وقد ظهرت وهي ترتدي “جمبسوت” ضيقًا باللون الأسود مع فتحات من ناحية الكتف والظهر، وعلقت على إطلالتها: “كوني الأصل لا التقليد”. واضافت: “عشت لحظات لا تنسى في حفل Black Eyed Peas”.

وحظيت إطلالتها، بتفاعل واسع بين الجمهور فور تداولها على الحسابات الفنية، عبر السوشال ميديا، وسط ردود فعل متباينة بين المنتقدة، والمتغزلة بها.

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