شاهد .. هل تتذكرون الطفلة الشقية نور عثمان بطلة ارب جوت تالنت.؟؟ أصبحت شابة في غاية الجمال كأنه حورية من الجنة ..اتفرج

انت الان تتابع خبر هل تتذكرون الطفلة الشقية نور عثمان بطلة ارب جوت تالنت.؟؟ أصبحت شابة في غاية الجمال كأنه حورية من الجنة ..اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - من لا يتذكر الطفلة نور عثمان التي خطفت الانظار خلال مشاركتها في برنامج المواهب Arabs got talent في موسمه الثالث.

إنتشر مؤخراً مقطع فيديو للطفلة التي بدت بملامح مختلفة، بعدما كبرت 5 سنوات عما ظهرت فيه في البرنامج، إلا أنها لا تزال تحافظ على تسريحة الشعر نفسها وحركاتها الطريفة التي اشتهرت بها، أثناء تمثيل كلمات الاغنية بطريقتها المضحكة.43786723

وقدمت الطفلة أغنية "حادي بادي" التي تتحدث عن القنوات المصرية، من برامج سياسية واقتصادية واجتماعية، بطريقة ساخرة وطريفة لاقت اعجاب الالاف من مشاهديها.43786723