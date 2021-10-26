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شاهد .. ليلى الحديوي تتعمد الاثارة من جديد وتظهر مابين رجليها.. "صور"

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الرياض - روايدا بن عباس - مرة أخرى تفاجئ مصممة وعارضة الأزياء المغربية ليلى الحديوي متابعيها بصور جريئة تتعمد من خلالها اظهار ما يمكن اظهاره لاهداف البلوغ والوصول الى اكثر المتابعين سواء تعلق الامر بالايجاب او السلب في تعليقاتهم، لكن الاهم هو المشاهدات ولو على خساب القيم والتقاليد.

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وتقاسمت يومه الجمعة، والذي يعتبر يوما مميزا عند الحديوي، حيث غالبا ماتنشر في هذا اليوم صورها المثيرة، ـ تقاسمت ـ مع متابعيها على الانستغرام، بعض الصور وهي ترتدي “الصايا” مفتوحة عن اخرها، والتقت الصور من الجنب لان الامام كان باديا للعيان واظهر مناطق حساسة من جسدها.

 

يتعذر ()  عن نشر هذه الصوره المخلة احتراما لمتابعينا الكرام 

 

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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