شاهد .. اتفرج..رهف القحطاني الشهيرة بـ وذ النكهة تثير الجدل بفيديو جديد وما سر التهديدات العنيفة!

انت الان تتابع خبر اتفرج..رهف القحطاني الشهيرة بـ وذ النكهة تثير الجدل بفيديو جديد وما سر التهديدات العنيفة! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/26 الساعة 08:30 صباحاً | (هبه الوهالي)

أثار مقطع فيديو الكثير من الجدل في المجتمع السعودي، حيث قامت رهف القحطاني الشهيرة بـ "وذ نكهة" تنفعل على منتقديها وتهدد بمقاضاة أي شخص يستخدم عبارتها للترويج الخاص بها، فهي تعتبر نفسها أشهر شخصية في المملكة العربية السعودية.

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ظهرت مشهورة سناب شات رهف القحطاني والمشهورة في المملكة العربية السعودية بـ " وذ نكهة"، في مقطع فيديو جديد عبر حسابها الشخصي، حيث قامت بتهديد والتوعد لمنتقديها أو من يستغل اسمها في أي شيء تجاري، فسوف تقوم بمقايضتهم قانونيًا، حيث علقت قائلة : " إذا بطري أسمهي أرفعلك تحية، مهو لأني شخصية مشهورة أبدًا،

بس لإنك ما تقدر توصل للي أنا وصلتله، في مدة قصيرة، أشتهرت، لا مدن الرياض توقفت من الزحمة ولا موكب مشي وراك، ولا يوجد عند الأوتيل ناس تنتظرك بثلاث والأربع ساعات، ناس زحمت الأوتيل تنتظر متي رهف تنزل، أنا سويت أكبر رجة في نجرا، ولا يوجد أي مشهور سوي هيك من قبل".

وقالت “القحطاني” في مقطع فيديو:”أنا خلاص ثبتت الاسم تجاريا باسمي؛ أنا يعني أي فود ترك يفتح باسم ذو نكهة أو أي مشروب بذو نكهة أو أي كوفي بذو نكهة أو أي شئ يخص ذو نكهة، أنا مثبتة الاسم يعني أرفع قضية وأنا ما ودي بالمشاكل"،

واستكملت حديثها قائلة : "أي واحد يبى يفتح بذو نكهة يتواصل مع مدير أعمالي أو يرجع لي أنا وبعدين أقرر يفتح، لكن ما تفتح كذا الدنيا إيش فوضى”، مردفة:”ثبتنا الاسم فأرجعولي أنا".

حيث اثار مقطع الفيديو السخريه والغضب من المتابعين عن كونها مغرورة وتثق بنفسها كثيرًا، حيث جاءت التعليقات على الفيديو، ما بين منتقد أو ساخر، فقال أحدهم معلقًا :" ناولوني الشبشب حق االحمام يابنات بسرررررعة وذ"، وكتب آخر معلقًا : " كم مشهور في الأرض مجهول في السماء، وكم مجهول في الأرض معروف في السماء.. الله يجعلنا من طاب ذكرهم في الدنيا والاخره .".99778469