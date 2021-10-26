شاهد .. هذه الطفلة فنانة شهيرة أحبها عادل إمام في أحد أفلامه.. حزر فزر من هي؟

انت الان تتابع خبر هذه الطفلة فنانة شهيرة أحبها عادل إمام في أحد أفلامه.. حزر فزر من هي؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/26 الساعة 09:00 صباحاً | (هبه الوهالي)

تداولت عدة صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي صورة لطفلة جميلة وبريئة تعود لفنانة شهيرة جداً، قدمت عدد كبير من الأعمال الفنية المميزة.



وأول من نشر هذه الصورة هي الفنانة نفسها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور، إنستجرام، وكتبت عليها أن هذه الطفلة هي.43352535

ولتسهيل هويتها نعطي لكم معلومة عنها، هذه الفنانة أحبها عادل إمام في احد أشهر أفلامه وهو فيلم حنفي الأبهة، وبذلك يكون من السهل تحديد هوية هذه الطفلة.



إنها الفنانة الجميلة، علا رامي، إحدى فراشات السينما المصرية، حيث أنها جذبت الجمهور بجمالها منذ الطفولة.



والمفاجأة أن هذه الصورة لـ علا رامي من فيلم شاركت فيه منذ 54 عامًا، وكانت حينها طفلة في الثامنة من عمرها وهو فيلم “السمان والخريف” والذي عرض عام 1967 مع عد من الفنانين الكبار منهم الفنان محمود مرسي والفنانة نادية لطفي.



اسمها بالكامل علا نهاد رامي، وهي شقيقة الفنانة سحر رامي، ولدت في 12 ديسمبر 1959، وتبلغ من العمر 61 سنة.



تزوجت من الفنان إيهاب خورشيد وأنجبت منه ابنها الوحيد عمر، وانفصلا بسبب خيانته لها.



ومن أشهر أفلامها: المشاغبون في إجازة نص السنة، حنفي الأبهة، الزواج والصيف، نقولك ولا تزعلش، جريمة في الحي الهادئ، ومسلسل رأفت الهجان (الجزء الأول)، والأخوة زنانيري.43352535