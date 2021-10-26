شاهد .. مروة راتب ..تخرج عن صمتها وتشبه نفسها بأميرات ديزني وهكذا عبرت عن معاناتها(تفاصيل صادمة)

انت الان تتابع خبر مروة راتب ..تخرج عن صمتها وتشبه نفسها بأميرات ديزني وهكذا عبرت عن معاناتها(تفاصيل صادمة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/26 الساعة 08:00 صباحاً | (هبه الوهالي)

شبهت مروة راتب نفسها بأميرات ديزني في إحدى الإطلالات التي فاجئت بها متابعيها أمس، لتتعرض بعدها المثلة والفاشنيستا السورية المقيمة في الإمارات لانتقادات حادة من المتابعين.

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وفي إطلالاتها ظهرت مروة راتب مرتدية قفطان أزرق أبرز عن انتفاخ خصرها، واعتمدت على تسريحة شعر شبهها البعض بتسريحات ماري أنطوانيت، إلا أن الفاشنيستا الشهيرة اعتبرتها إطلالة من إطلالات أميرات ديزني.

وظهرت مروة راتب في إطلالة اخرى قالت فيها: "أمس كنت أميرات ديزني النهاردة ساحرات ديزني"، مشيرة إلى معاناتها للظهور بإطلالة أمس والتي استغرقت منها وقت طويل.

مروة راتب بإطلالة أميرات ديزني

وفي إطلالاتها التي اعتمدت فيها على أميرات ديزني ظهرت مروة راتب بالقفطان الأزرق متغزلة في نفسها وقالت: "ونقول مساء الورد مساء الأناقة مسائكم شو ها الجمال الصاروخي، أنا لو ألاقي حد بها الجمال يمسي عليا ويصبح كل يوم حياتي كانت بقت حلوة والله.. ما تزعلون مني أحب اتشيطن أمسي عليكم بكل حب وكل سلام".

هذه ليست المرة الأولى التي تتغزل فيها مروة راتب في نفسها خلال الأيام الماضية، وإنما استفزت مروة راتب الجمهور بمقطع فيديو، ظهرت فيه وهي تتغزل في جمالها أمام المرأة، وتصف نفسها بأنها المرأة الأكثر جمالاً، والأشد فتنة من بين نساء العالم، لتتعرض بعدها الفاشنيستا والممثلة السورية المقيمة في الإمارات لانتقادات واسعة.

ونشرت مروة راتب مقطع فيديو علقت فيه على إطلالتها وتحدثت عن معاناتها للوصول إلى هذه الإطلالة قائلة: "أمس كنت أميرات ديزني خدت وقت كبير جدا لنسوي تسريحة الشعر هذه، بس اليوم أنا ساحرات ديزني"، في إشارة منها إلى عدم ظهورها بنفس الإطلالة واعتمادها على تسريحة شعرها العادية.

سخرية من مروة راتب

ونشرت مروة راتب مقطع الفيديو معبرة عن معاناتها أمس للظهور بلوك أميرات ديزني لتتعرض بعدها لسيل من الانتقادات والتعليقات الساخرة، والتي من بينها: "منو قال لها اميرات ديزني شايفين الكبت اللي بفلم الجميله والوحش هي كانت كذا شكلها"، "كفاية مدح في نفسك جننتيني أنا شخصيا، أنت إما ذكية لهذا الحد إنك تستفزي الناس لتحققين مشاهدات أكبر، إما إنك صرتي مهووسة ومريضة شهرة وما في علاج لك".

ولفت خصر مروة راتب الأنظار مجدداً، خاصة وانها اعتمدت في إطلالتها على عباية فاتحة اللون، حيث تبرز الألوان الفاتحة خصرها بوضوح، وهو ما دفع البعض للاعتقاد بانها زادت من حجم الحشوات، وكتبوا في تعليقاتهم: "أكيد زودت مخدات،

مو يصير إن فيه شخص بها العالم بيقبل إنه يصير خصره في الحقيقة بها الشكل"، "مروة راتب تدري إيش تسوي بدقة، تعلم إن شكل الخصر المقزز راح يزود من المشاهدات وتدري إنها راح تتعرض للسخرية والنقد، فكل يوم تسوي فيديو وتظهر بخص أكثر انتفاخاً والعالم تصير تهلفط عليها".85830287