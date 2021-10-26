انت الان تتابع خبر بعد ما سرقوا اغلى ما لديه، القوه في الشارع ملطخ بالدماء.. حادثه من ابشع طرق الجرائم والسرقة ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/26 الساعة 08:00 صباحاً | (اماني)

نشرت مصادر عن شاب مصري، يدعى عادل بتعرضه للنصب بعد أن أقنعه أشخاص ببيع كليته مقابل مبلغ 20 ألف جنيه

وأشار عادل إلى أنه وافق على العرض لأن والدته كانت بالمستشفى وتحتاج إلى عملية جراحية، غير أن الأشخاص الذين أقنعوه ببيع كليته قاموا بتخديره قبل الذهاب للمستشفى، وبعدما حصلوا على كليته ألقوه بالشارع وهو غارق في دمه29179294

وأضاف أنه بعد عودته إلى منزله قام والداه بفحصه من خلال الأشعة للاطمئنان عليه، وكشفت الأشعة والفحوصات أن كليته سرقت

ولفت إلى أن والدته المريضة توفيت عقب معرفتها بأنه باع كليته ليعالجها، مضيفا أن والده أيضا مريض ويحتاج إلى علاج أسبوعي بتكلفة 800 جنيه

وطالب عادل المسؤولين بتوفير فرصة عمل وسكن كريم عوضا عن السكن بالإيجار في شقة يريد مالكها طردهم لإزالة العقار وبناء عقار جديد29179294